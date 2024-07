Nintendo рассказала о креативности и проблемах искусственного интеллекта

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава в разговоре с инвесторами затронул искусственный интеллект. Управленец назвал его «актуальной темой», но посчитал, что японская корпорация не сможет полагаться исключительно на ИИ — как минимум из-за связанных с этим проблем.

© Скриншот

Дело в том, что у созданных искусственным интеллектом работ могут появиться проблемы с чужой интеллектуальной собственностью. Вероятно, Фурукава имеет ввиду ситуации, когда нейросети обучаются на чужом контенте — анализируют работы сторонних художников или защищённые авторским правом материалы.

Однако в Nintendo признают, что разработка видеоигр и развитие искусственного интеллекта неразрывно связаны. Например, даже передвижение виртуальных противников создаётся с помощью искусственного интеллекта.

Также Фурукава заявил, что искусственный интеллект может показывать «креативные» вещи. Однако в корпорации всё равно будут полагаться на свой «многолетний опыт» в создании уникального игрового опыта, который не может быть сделан исключительно благодаря технологиям.

«Наша компания обладает многолетним опытом создания уникальных игровых впечатлений для наших клиентов. Несмотря на то, что мы гибко реагируем на технологические новшества, мы надеемся и впредь создавать уникальные вещи, которые не могут быть созданы только с помощью технологий», — заявил глава Nintendo.



Этот уникальный игровой опыт компания не так давно продемонстрировала в рамках Nintendo Direct. Тогда была анонсирована The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, главной героиней которой станет принцесса Зельда.