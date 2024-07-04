Графику Zenless Zone Zero сравнили на ПК, PlayStation 5 и смартфоне

4 июля вышла новая бесплатный тайтл от авторов Genshin Impact и Honkai: Star Rail — Zenless Zone Zero. В Сети уже появилось сравнение графики игры на ПК, PlayStation 5 и смартфоне.

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Очевидно, что хуже всего Zenless Zone Zero выглядит на мобильных устройствах. Разработчикам пришлось снизить разрешение для нормальной производительности и приемлемому количеству FPS.

Тени, отражения и некоторые эффекты смотрятся не так впечатляюще. На смартфоне Oppo Find X5 Pro с максимальными настройками удалось добиться 30 кадров в секунду.

Графика на ПК и PS5 практически одинакова. При этом, как заявил автор ролика, на компьютере есть преимущества в отражениях, окружающей среде и некоторых тенях.