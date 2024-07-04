На iPhone начнут чаще портировать полноценные компьютерные игры

Apple выпустила бета-версию Game Porting Toolkit 2, основным нововведением в котором стала поддержка SDK для iOS 18. Благодаря этому разработчики смогут портировать ПК-игры на Mac, а после на iPhone.

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Утилита Game Porting Toolkit была представлена в прошлом году. Изначально она позволяла переносить игры с Windows на Mac, иногда без необходимости изменения исходного кода. Вторая версия, анонсированная вместе с операционной системой macOS Sequoia в рамках WWDC, включает в себя функцию упрощенного портирования игр с macOS на iOS и iPadOS, позволяя запускать игры для Mac нативно на устройствах iPhone и iPad.

Кроме того, обновленная версия предлагает улучшенную графическую производительность, поддержку трассировки лучей на совместимых устройствах и набора инструкций AVX2.

На данный момент Game Porting Toolkit 2 доступен в бета-версии для разработчиков. Полноценный релиз утилиты ожидается уже этой осенью вместе с новыми операционными системами Apple.

В июне журналисты назвали выпуск консольных игр на iPhone коммерческим провалом, так как полноценный проект Assassin's Creed Mirage для iPhone и iPad купили всего 3 тыс. человек.