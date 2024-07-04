Capcom не позвала первого актера Фрэнка Уэста в ремастер Dead Rising

Актёр Теренс Джей Ротоло, который озвучивал Фрэнка Уэста в оригинальной Dead Rising, рассказал, что Capcom вообще не связывалась с ним для работы над Dead Rising Deluxe Remaster.

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Артист подтвердил, что Фрэнка в ремастере озвучивает кто-то другой, хотя имя нового актёра не раскрыли. Сам Ротоло добавил, что не знает причин, которые не дали Capcom поработать с ним снова — и посоветовал обратиться за ответами к продюсерам.

Возможно, что проблемой стало участие Ротоло в профсоюзе актёров. Похожая история произошла в прошлом с Элисон Корт, которая долгое время озвучивала Клэр Рэдфилд из Resident Evil, но её не взяли на ту же самую роль в Resident Evil 2 (2019). И причиной для такого решения якобы стало то, что Capcom выбрала на роль актрису не из профсоюза.

Релиз Dead Rising Deluxe Remaster состоится 19 сентября для PC, PS5 и Xbox Series в цифровом виде, а в рознице игра появится в ноябре.

Пользователей ждёт обновлённая визуальная составляющая, улучшения геймплея, интерфейса, 9 языков озвучки и другие детали.

Ранее разработчики уже раскрыли системные требования новинки на PC — для запуска игры в 4К с 60 FPS потребуется GeForce RTX 3080. А ещё в сети появились сравнения новинки с оригиналом — свежую версию похвалили за всевозможные улучшения.

Кроме того, были раскрыты детали расширенного издания игры — Фрэнка можно будет нарядить в костюмы персонажей из других игр Capcom, включая даже Эшли из Resident Evil 4 (2023).