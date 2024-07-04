В ролике Warhammer 40K: Space Marine 2 показали резню цепным мечом

Создатели грядущей Warhammer 40,000: Space Marine II поделились свежим геймплейным роликом с демонстрацией оружия Цепной меч — он же пиломеч.

© Скриншот

Цепной меч позволяет быстро и зрелищно расправляться с противниками, парируя, оглушая и разрезая их на куски. Оружие напоминает увесистый меч и имеет механизированные зубья — как у бензопилы.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выходит 9 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Продолжительность сюжетной кампании экшена составит 12 часов, а ещё в нём не будет микротранзакций.

Больше подробностей о создании долгожданного сиквела можно узнать из свежего дневника разработки.