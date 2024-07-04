В Steam раскрыли самые популярные сборки ПК у геймеров

Valve опубликовала результаты исследования систем пользователей платформы Steam за июнь 2024 года. Согласно этим данным, наблюдается снижение разрыва между операционными системами: Windows 10 начала терять позиции, а русский язык вошел в топ-3 по популярности.

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Отмечается, что английский язык остается самым распространенным в Steam с долей в 33,19%, за ним следуют упрощенный китайский (31,69%) и русский с долей 9,16%.

Самой популярной версией Windows все еще остается 10-я, которой пользуются 49,42% геймеров. Тем не менее, эта версия потеряла за месяц 0,93% пользователей. При этом Windows 11 пользуются уже 46,63%, что на 0,55% больше, чем в мае. На третьем месте Windows 7 с долей 0,4%.

Бюджетная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 продолжает удерживать позицию самой популярной видеокарты среди пользователей Steam несмотря на небольшое снижение доли до 5,5% (падение на 0,51%). Второе место занимает модель GTX 1650 (4,04%), а третье — RTX 4060 Laptop (3,46%). Распределение видеокарт выглядит следующим образом: Nvidia занимает 76,38% рынка, AMD — 15,59%, а Intel — 7,7%.

Что касается процессоров, то здесь лидирует Intel (65,89%), в то время как AMD занимает 34,11% рынка.

Статистика также показала, что 47,23% пользователей Steam имеют ПК с 16 ГБ оперативной памяти.