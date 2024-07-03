mash1nkaaa оценила шансы Team Spirit и выбрала фаворитов Esports World Cup по MLBB

Киберспортивный комментатор Мария mash1nkaaa Ганелина специально для «Чемпионата» поделилась своими ожиданиями от MLBB Mid Season Cup 2024 по мобильной дисциплине Mobile Legends.

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Так, девушка назвала основных претендентов на победу в турнире, который является частью Esports World Cup.

Как и всегда, это Falcons AP.Bren и Fnatic Onic, а также Liquid Echo. Но в этот раз есть андердоги, которые могут всех удивить: например, Selangor Red Giants. А топлю за «спиритов» и Fire Flux. Надеюсь, что эти две команды покажут наилучший результат!



Ганелина также отметила важность последних изменений в Mobile Legends.

Много героев вернулось в мету, и предметы очень сильно меняют концепцию некоторых героев. Новый предмет «Зимняя корона» очень сильно продлевает жизнь в драке многим героям. Турнирные игры стали активнее и веселее из-за возвращения ассасинов в мету.



Помимо этого, mash1nkaaa высоко оценила шансы СНГ-коллектива Team Spirit на выход из группы.

У них прекрасный состав, отличная, поставленная игра и самое главное — в трудный момент они всегда могут очень ярко засиять. Соперники у них сложные (особенно Liquid ECHO и HomeBois), но я уверена в ребятах. Думаю, что из своей группы выйти они способны.



Турнир по Mobile Legends в рамках Esports World Cup 2024 проходит с 28 июня по 14 июля. Призовой фонд составляет $ 3 млн.