Стартовали съемки фильма Watch Dogs по игре от Ubisoft со звездой «Голодных игр»

3 июля представители французской студии Ubisoft объявили в соцсети X (ранее Twitter) о старте съёмок фильма Watch Dogs. Главные роли в предстоящей картине исполнят Том Блайт («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») и Софи Уайлд («Бюро магических услуг»).

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Детали сюжета пока неизвестны, однако фильм наверняка адаптирует события одноимённой серии игр, которая рассказывает об альтернативной реальности, где вовсю используется продвинутая операционная система «ctOS». Франшиза рассказывает о хакерах, которые находят в ней уязвимости и используют полученную информацию в своих целях.

Премьера фильма Watch Dogs состоится не раньше 2025 года. Режиссёром картины выступит Матье Тури («Бегущая в лабиринте»), а сценарий напишет Кристи ЛеБлан («Кислород»).

Первый кадр со съёмок