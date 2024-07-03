Инсайдер прокомментировал слухи о новой Banjo-Kazooie

В сети неоднократно появлялись слухи о том, что в разработке у Microsoft находится новая часть серии Banjo-Kazooie. Однако фанатам мультяшного платформера стоит охладить пыл в ожидании новинки — надёжный инсайдер Джез Корден заявил, что как минимум на момент конца июня 2024 года в разработке не находится новая Banjo-Kazooie.

© Rare

Корден не стал исключать того, что когда-то новая игра действительно разрабатывалась. К тому же оригинальные создатели Banjo-Kazooie (студия Rare) разрешают продажу официального мерчендайза по серии. Западные игроки могут купить плюшевые игрушки и одежду, связанную с серией. Однако интерес к франшизе может быть недостаточно большим, чтобы инвестиции в новую игру окупили себя.

Согласно слухам, которые ранее появлялись в сети, новая часть Banjo-Kazooie была в разработке ещё в конце 2023 года. Однако тогда инсайдер заявил, что авторам предстоит «многое сделать» для релиза.

Франшиза началась с релиза оригинальной Banjo-Kazooie в 1998 году — она заслужила положительные отзывы и добилась коммерческого успеха. Последней частью серии стала Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, вышедшая в 2008 году, но большинство фанатов считают её спин-ффом из-за непохожести на предыдущие игры.