В сети нашли новые упоминания увольнений в Microsoft и Xbox

В сети нашли упоминания новых увольнений в Microsoft. По данным известного инсайдера Тома Хендерсона, о сокращениях заявило как минимум четыре сотрудника. Неизвестно, относятся ли эти увольнения к ставшей известной в начале июня волне сокращений, которая затронет по меньшей мере тысячу человек.

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Под волну увольнений попала старший менеджер по продуктам Microsoft, а также менеджер технических программ, который проработал в компании почти 15 лет. Увольнения связывают в том числе с «изменениями в направлении бизнеса». Не исключено, что речь идёт о новом этапе реструктуризации, об июльском старте которого сообщали СМИ.

Среди уволенных нашлась сотрудница Xbox, которая не уточнила свою роль в игровом подразделении Microsoft, но поблагодарила всех неравнодушных за поддержку. Стоит отметить, что в 2024 году это далеко не первые сокращения, которые затронули и Xbox.

Об одних из самых крупных из них стало известно в мае. Тогда были закрыты студии Tango Gameworks, Arkane Austin и не только. Под раздачу попали и авторы ремейка Crash Bandicoot N.Sane Trilogy из Toys for Bob. А в начале года было сокращено 1900 сотрудников Xbox и Activision Blizzard.