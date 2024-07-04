Как скачать Zenless Zone Zero в России

Новая игра HoYoverse вышла: Zenless Zone Zero доступна для разных платформ по всему миру. Как скачать новый хит создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail?

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Скачать Zenless Zone Zero для ПК в России

На компьютерах игра доступна через два клиента: либо через официальный сайт Zenless Zone Zero, либо в магазине Epic Games Store. Большой разницы между ними нет: загружая через сайт, у вас сразу будет клиент игры, тогда как в EGS вы просто загрузите клиент игры.

Скачать Zenless Zone Zero для iOS в России

Заходим в магазин App Store, находим в поиске Zenless Zone Zero и загружаем — или просто переходим по ссылке. После сразу запускаем, чтобы скачать всю остальную игру — она весит около 20 ГБ, поэтому потребуется достаточно времени.

Скачать Zenless Zone Zero для Android в России

Заходим в магазин Google Play, находим в поиске Zenless Zone Zero и загружаем — или просто переходим по ссылке. После сразу запускаем, чтобы загрузить всю остальную игру.

Скачать Zenless Zone Zero для PS5 в России

В российском PS Store нельзя активировать бесплатные приложения, поэтому для загрузки игры потребуется аккаунт другого региона — любого, США, Турции, Британии.