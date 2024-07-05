Nintendo отказалась от использования генеративного ИИ для разработки игр

Президент компании Nintendo Сюнтаро Фурукава прокомментировал возможность использования ИИ для разработки игр. По его словам, на сегодняшний день об этом не может идти речи.

Основная причина такого отношения к ИИ — не сами по себе технологии, а юридическая сторона. Когда при разработке игр используется ИИ, нет гарантий, что продукт полностью принадлежит разработчикам, так как генеративные модели обучают на разнообразном контенте, на который могут распространяться чьи-либо авторские права.

К тому же важны уникальные впечатления от игр, которые аудитории может подарить только Nintendo. Фурукава подчеркнул, что для компании это принципиально.