Смешанные отзывы The First Descendant не помешали популярности шутера

Условно-бесплатный кооперативный лутер-шутер The First Descendant после релиза занял седьмое место в топе популярных игр Steam — успеху не помешали и смешанные отзывы игроков.

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Пиковый онлайн новинки перевалил за 229 тысяч человек, а в данный момент в игре находится почти 140 тысяч пользователей.

В самом шутере игроки берут на себя роль одного из мощных бойцов с уникальными навыками и сражаются со всевозможными впечатляющими боссами — присутствуют как одиночные, так и кооперативные миссии (до 4 человек).

The First Descendant в топе популярных игр смогла обойти Team Fortress 2, Apex Legends и Grand Theft Auto V. Однако она уступила Elden Ring, Naraka: Bladepoint, кликеру Banana и PUBG: Battlegrounds.

Лидерами топа выступают Counter-Strike 2 и Dota 2.

В отзывах пользователи хвалят новинку за динамичный геймплей, визуальную составляющую (шутер создали на UE5) и разнообразный набор оружия с персонажами.

Отдельной похвалы удостоилось звуковое сопровождение, а ещё всех продолжает впечатлять откровенный костюм Банни.

При этом большое число пользователей отметило, что шутер чрезвычайно напоминает целый ряд других игр — вроде Destiny и Warframe. Оценка этого элемента расходится в рецензиях, так как кого-то эта схожесть смущает, а другим пользователям она показалась уместной.

В отзывах возникли и споры про оптимизацию — у отдельных пользователей игра работает без проблем, тогда как другие жалуются на технические недостатки. Среди последних — тормоза, вылеты, долгие загрузки и тому подобное.

Консенсус в оценках был достигнут по вопросу микротранзакций, так как они чрезвычайно возмутили большую часть игроков. Особенно их поразили цены на дополнительный контент, где стоимость отдельных скинов может составлять 1700 рублей.

Ещё некоторые игроки записали в минусы проблемы с местными диалогами и сюжетом, как и отметили слабый ИИ врагов.

Сама The First Descendant доступна на PC, PlayStation и Xbox, в том числе и в России.