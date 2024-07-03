Петицию за отмену Assassin’s Creed Shadows подписало 30 тысяч японцев

Японские игроки пару недель назад опубликовали петицию с требованием отмены Assassin’s Creed Shadows. В ней Ubisoft обвиняют в оскорблении японской культуры и истории и неверном понимании природы и роли самураев.

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Как мы помним, одним из играбельных персонажей станет Ясукэ, первый протагонист серии, основанный на реальной исторической личности. И в изображении предполагаемого самурая компания допустила целый ряд исторических неточностей.

Игра основана на японских самураях и игнорирует тот факт, что самураи — это более высокий ранг воинского сословия, и они должны быть «гокэнинами» или слугами знати. На самом деле, первый европеец, получивший титул самурая, это Уильям Адамс (Миура Андзин), и он служил знаменосцем у Токугавы Иэясу.



То, как разработчики изображают самураев в Assassin’s Creed Shadows, японцы считают проявлением азиатского расизма. И петицию уже подписало почти 30 тысяч человек.

Ранее внимательные к истории игроки уже отмечали, что реальный Ясукэ прибыл в Японию в 1579 году, и в период, показанный в будущей игре, он был слугой иезуитского миссионера Алессандро Валиньяно. Лишь в 1581 году он был представлен Оде Набунаге и поступил к нему на службу оруженосцем.

Assassin’s Creed: Shadows выпустят 15 ноября на PC, Xbox Series и PlayStation 5. Маловероятно, что Ubisoft решится отменить уже практически готовую игру из-за того, что серия всё дальше отдаляется от исторической достоверности.