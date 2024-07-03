Обновление 4.8 для Genshin Impact покажут на стриме

Студия HoYoverse объявила о проведении трансляции, посвящённой релизу очередного обновления для своей игры Genshin Impact.

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Подробности новой версии 4.8 разработчики раскроют в пятницу, 5 июля в 15:05 по мск. Стрим можно будет посмотреть на Twitch и YouTube.

Предстоящее обновление станет последним перед версией 5.0 с новым регионом и серьёзными обновлениями геймплея. При этом 4.8 тоже найдётся, чем порадовать игроков — больше всего ожидаются выход персонажа Эмилии и релиз временной области на карте.

На стриме разработчики традиционно покажут геймплея героя, механики новых режимов игры, баннеры и промокоды на примогемы и бесплатные ресурсы.

Сама версия 4.8 станет доступна игрокам с 17 июля, если планы разработчиков не изменятся.