В GTA Online появился предмет из еще невышедшей GTA VI

С момента релиза трейлера GTA VI прошло более полугода, и фанаты с нетерпением ждут новостей о новинке.

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Недавно Rockstar Games подкинула поклонникам новую зацепку в последнем обновлении для GTA Online. В апдейте под названием Bottom Dollar Bounties игроки получили должность руководителя бюро по поимке преступников, а вместе с этим появились новые косметические предметы.

Одним из таких предметов стало ожерелье, заметное по трейлеру GTA VI. Как подметил пользователь DogWifDreads на форуме Reddit, это украшение идентично тому, что носит девушка в бикини на крыше небоскрёба в первом и пока единственном трейлере новой части GTA.

© Reddit

© Reddit

Причины появления этого предмета в GTA Online остаются неизвестными, но многие игроки считают, что это просто небольшая отсылка к будущей игре.

Напомним, что релиз GTA VI ожидается осенью 2025 года на PS5, Xbox Series X/S.