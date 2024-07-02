Transformers: Galactic Trials предложит сыграть за Оптимуса Прайма

Издатель Outright Games анонсировал свою новую игру о «Трансформерах» — аркадную гонку Transformers: Galactic Trials с элементами PvP-экшена. В ролике можно увидеть игровой процесс с погонями на футуристических трассах в виде машин и перестрелками против других трансформеров в виде ботов.

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Игроки смогут взять под контроль известных персонажей франшизы. Среди них, например, автоботы Оптимус Прайм и Бамблби, а также их злейший враг — десептикон Мегатрон. Помимо возможности сразиться против друзей в локальном мультиплеере, получится сыграть и в абсолютном одиночестве в режиме «галактических испытаний».

Основная цель истории Transformers: Galactic Trials — вернуть украденные реликвии, которые смогут наделить трансформеров уникальными способностями. На релизе будет представлено 10 трасс для заездов, но о дальнейшей поддержке игры пока ничего не заявлено.

Релиз Transformers: Galactic Trials состоится 11 октября на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. На консолях будут доступны физические копии. Не исключено, что к тому моменту в продажу вернут и прошлые игры о трансформерах — их страницы появились в магазинах Steam и Xbox.