Массовые баны в Team Fortress 2 привели к росту числа активных игроков

Читеры и боты много лет были чумой, терзающей Team Fortress 2 — особенно после того, как Valve прекратила развитие игры в 2017 году. Игроки много лет призывали компанию спасти их любимую игру. И недавно их призывы возымели действие: в игре начались массовые баны нарушителей.

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Обновлённая страница часто задаваемых вопросов позволяет игрокам надеяться, что это была не разовая акция. Valve сообщила, что баны будут наказанием за мошенничество, манипулирование рангом в соревновательном режиме, боттинг и автоматизацию игрового процесса, а также умышленное вмешательство в работу игровых серверов.

Компания предупредила, что игровые баны за подобные нарушения не снимаются службой поддержки Steam. А дальнейшие ответы говорят о серьёзном настрое.

Можете ли вы сказать, почему меня забанили в игре? — Нет.* Могу ли я обжаловать блокировку в игре? — Нет. Я не использовал свою учетную запись, когда она была заблокирована в игре. Можно ли снять запрет? — Нет. Могу ли я переместить предметы из Team Fortress 2 в другую учетную запись? — Нет.



Счастливые игроки сообщают, что из игры и правда пропали практически все аимботы, и отыскать их сложно даже в отдалённых регионах и в непопулярное время. По непроверенным данным, было наказано около 850 учетных записей, из которых около 250 получили пожизненную блокировку, чуть менее 100 — забанены в играх под защитой VAC. Ещё 131 аккаунт получил блокировку на серверах сообщества, а четыре — игровые баны.

Данные SteamDB показывают, что 27 июня в Team Fortress 2 насчитывалось чуть более 60 тысяч одновременных игроков. После начала активной борьбы с ботами это число выросло более чем вдвое — последние дни пиковый онлайн подбирается к 150 тысячам человек.