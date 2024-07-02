Полезную функцию GTA Online добавили лишь для платных подписчиков GTA+

Ещё в момент анонса недавнего обновления Grand Theft Auto Online в Rockstar Games подтвердили, что экшен получит новые функции, упрощающие жизнь игрокам. Однако есть загвоздка — одна из крайне полезных функций доступна лишь платным подписчикам GTA+, которые платят за свои преимущества по 8 долларов в месяц.

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Речь идёт о приложении Vinewood Club для внутриигрового телефона. Оно появилось вместе с обновлением Bottom Dollar Bounties, в котором предлагается открыть собственное бюро по охоте за головами. Среди основных функций нового приложения: запрос транспортных средств, пополнение боеприпасов и дистанционный сбор прибыли со всех бизнесов.

Последнее и вызвало критику со стороны игроков. Функцию быстрого сбора всей выручки с криминальных бизнесов просили уже длительное время, однако она появилась лишь у тех, кто готов платить реальные деньги ради дополнительных преимуществ. Обычные игроки должны лично кататься от одного бизнеса к другому, чтобы собирать накопленную прибыль.

Ещё один серьёзный минус такого решения Rockstar Games — функция доступна исключительно на PlayStation 5 и Xbox Series, ведь оформить подписку GTA+ можно только на актуальных консолях. Компьютерная версия продолжает поддерживать паритет по обновлениям и графике с версиями для PS4 и Xbox One.

Поклонники GTA Online считают, что Rockstar Games действительно прислушивается к ним, но лишь для того, чтобы ещё больше монетизировать игру. Платный доступ называют спорным решением даже подписчики GTA+, которые были бы не против, если бы функция сбора прибыли была доступна абсолютно всем.

Стоит отметить, что сейчас в GTA Online нет серьёзных проблем с микротранзакциями. Rockstar Games от обновления к обновлению повышает выплаты за различные активности, а также упрощает геймплей в целом даже для тех, кто играет в одиночку без поддержки друзей.