Dawntrail, Zenless Zone Zero и Anger Foot: во что поиграть на ПК в июле

На июль обычно приходится пик ежегодной игровой засухи — и 2024 год не станет исключением. По крайней мере, в свете переноса Frostpunk 2 на конец сентября. Но это не значит, что играть будет совсем не во что. Мы собрали все самые примечательные релизы июля.

Final Fantasy XIV: Dawntrail — 2 июля

На первые дни месяца приходится релиз Dawntrail — нового дополнения для Final Fantasy XIV, в котором игроки отправятся на тропический остров. Оно положит начало следующей крупной сюжетной арке игры, а также предложит стандартный набор свежего контента: два новых класса, повышение максимального уровня до 100, подземелья, рейды и многое другое.

The First Descendant — 2 июля

В тот же день состоится выход The First Descendant: бесплатного кооперативного боевика от Nexon, который может заинтересовать поклонников Destiny и Warframe. Игроков ждут рейды в поисках лута, поединки против огромных противников и кооперативный режим на четырех пользователей, а также широкий простор для кастомизации персонажей.

Zenless Zone Zero — 4 июля

Новый проект от авторов Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Zenless Zone Zero похожа на духовную наследницу чуть более ранней игры студии — Honkai Impact 3rd. Динамичные сражения в реальном времени, боевая система, завязанная на взаимодействии персонажей, красочный пост-апокалиптический мир, стилизация под ретро, визуальный дизайн в духе Persona — Zenless Zone Zero почерпнула идеи из многих источников.

Anger Foot — 11 июля

Долгожданный трэш-боевик от Devolver Digital. В Anger Foot игроку предстоит зачистить город от бандитов, вышибая все двери, окна и прочие препятствия ногой. По факту, именно мощные пинки будут главным орудием правосудия, причем разная обувь придает пинкам разные свойства.

Bo: Path of the Teal Lotus — 17 июля

Подарок поклонникам метроидваний. Bo: Path of the Teal Lotus — первый коммерческий проект создателей AM2R, отличного фанатского ремейка Metroid 2. Игра предложит оригинальный сюжет в мире японского фольклора, рисованную от руки графику, проработанные локации и отточенную боевую систему.

Flintlock: The Siege of Dawn — 18 июля

Flintlock: The Siege of Dawn напоминает своеобразное сочетание God of War и Elden Ring в мире порохового фэнтези. Проект авторов Ashen обещает «битву за будущее человечества», месть богам, арсенал огнестрельного оружия и souls-lite элементы — высокая сложность и возрождение на «кострах» прилагаются. Игра появится в Game Pass в день релиза.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess — 19 июля

Kunitsu-Gami — необычный гибрид экшена и tower-defense стратегии, где игроку нужно защищать деревни Японии от вторжения демонов-екаев. Днем главный герой спасает мирных жителей и помогает им построить укрепления, а ночью держит оборону и командует союзниками на поле боя. Игра появится в Game Pass в день релиза.