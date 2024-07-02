Глава ИРИ рассказал о массовом хейте «Смуты» через ботов

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский дал интервью РИА Новости, в котором в числе прочего обсудил игру Смута.

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Разговор касался приёма игры на релизе, её будущей поддержки и других моментов. Собрали самое интересное из беседы:

поддержка «Смуты» ИРИ началась ещё в конце 2021 года. Проект выделился на фоне «немногих масштабных задумок» с амбицией создать «интересный и вовлекающий продукт» с «игровым и образовательным компонентом»;

производство «Смуты» выпало на непростое время, но авторы «рискнули, собрали команду, сжали зубы, пошли вперед и выпустили игру, несмотря на сложности»;

да, на релизе «Смуты» был хейт, но к нему отнесли спокойно;

«Чем больше шума, тем больше рекламы игре», — считает Гореславский.



глава ИРИ отметил, что «хейт по делу» — это сигнал для разработчиков исправлять ситуацию. Игры дорабатываются, что нормально, так как речь идёт не о сериалах. Остальные случаи, когда хейт направлен в сторону самих авторов или тематики — это «не сильно интересная тема», которая может спокойно «оставаться в игровом сообществе»;

в случае «Смуты» образовался «массовый хейт с использованием ботов и совершенно явной атакой со стороны либерально-оппозиционных СМИ»;

раньше в России «царили только американские игры» с постоянной пропагандой «американского флага» — например, Call of Duty. Поэтому выросли поколения, которые не знали альтернативы. К счастью, опыт со «Смутой» и некоторыми другими проектами показал, что в России в состоянии делать игры «для подростков и детей, для молодежи»;

Гореславский предположил, что кампания против «Смуты» была направлена на то, чтобы «отбить желание» у независимых разработчиков создавать продукты на государственные деньги. Этим независимым авторам «грозят санкциями, запретом на выход на зарубежные рынки» и даже «личные неприятности»;

сейчас к «Смуте» выпускают патчи, но Гореславский подтвердил готовность вкладывать и в DLC — «новые карты, локации, истории, приключения, если они покажутся достойными». Ожидается, что каждое такое дополнение будет интереснее для игроков.

Кстати, не так давно Гореславский также признал, что российская индустрия игр отстаёт от мировой на 10-15 лет.

Релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на PC только в VK Play. На прошлой неделе ролевая игра получила патч с поддержкой технологии FSR.