Глава ИРИ рассказал о массовом хейте «Смуты» через ботов и упомянул Call of Duty
Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский дал интервью РИА Новости, в котором в числе прочего обсудил игру Смута.
Разговор касался приёма игры на релизе, её будущей поддержки и других моментов. Собрали самое интересное из беседы:
- поддержка «Смуты» ИРИ началась ещё в конце 2021 года. Проект выделился на фоне «немногих масштабных задумок» с амбицией создать «интересный и вовлекающий продукт» с «игровым и образовательным компонентом»;
- производство «Смуты» выпало на непростое время, но авторы «рискнули, собрали команду, сжали зубы, пошли вперед и выпустили игру, несмотря на сложности»;
- да, на релизе «Смуты» был хейт, но к нему отнесли спокойно;
«Чем больше шума, тем больше рекламы игре», — считает Гореславский.
- глава ИРИ отметил, что «хейт по делу» — это сигнал для разработчиков исправлять ситуацию. Игры дорабатываются, что нормально, так как речь идёт не о сериалах. Остальные случаи, когда хейт направлен в сторону самих авторов или тематики — это «не сильно интересная тема», которая может спокойно «оставаться в игровом сообществе»;
- в случае «Смуты» образовался «массовый хейт с использованием ботов и совершенно явной атакой со стороны либерально-оппозиционных СМИ»;
- раньше в России «царили только американские игры» с постоянной пропагандой «американского флага» — например, Call of Duty. Поэтому выросли поколения, которые не знали альтернативы. К счастью, опыт со «Смутой» и некоторыми другими проектами показал, что в России в состоянии делать игры «для подростков и детей, для молодежи»;
- Гореславский предположил, что кампания против «Смуты» была направлена на то, чтобы «отбить желание» у независимых разработчиков создавать продукты на государственные деньги. Этим независимым авторам «грозят санкциями, запретом на выход на зарубежные рынки» и даже «личные неприятности»;
- сейчас к «Смуте» выпускают патчи, но Гореславский подтвердил готовность вкладывать и в DLC — «новые карты, локации, истории, приключения, если они покажутся достойными». Ожидается, что каждое такое дополнение будет интереснее для игроков.
- Кстати, не так давно Гореславский также признал, что российская индустрия игр отстаёт от мировой на 10-15 лет.
Релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на PC только в VK Play. На прошлой неделе ролевая игра получила патч с поддержкой технологии FSR.