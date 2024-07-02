BioWare рассказала об инклюзивных игровых настройках Dragon Age: The Veilguard

Game Informer продолжает раскрывать подробности грядущей Dragon Age: The Veilguard, которые удалось узнать во время визита в офис BioWare.

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Геймдиректор Коринн Буше вновь повторила, что The Veilguard создавалась «с учётом инклюзивности». Это проявляется как в редакторе персонажа, где реализованы сотни ползунков и вариантов кастомизации, так и выборе параметров игрового процесса.

Последний включает в себя разные настройки доступности и, конечно же, уровни сложности — или «стиль игры», как его называет сама BioWare. Выбрать сложность можно перед самым началом прохождения, а затем изменить в любой момент (кроме одного варианта). Сейчас известно о следующих вариантах:

Три базовых:

«Расказчик»/Storyteller — для тех, кто заинтересован в сюжете, а не боях;

— для тех, кто заинтересован в сюжете, а не боях; «Искатель приключений»/Adventurer — для тех, кто предпочитает баланс;

— для тех, кто предпочитает баланс; «Кошмар»/Nightmare — самый сложный уровень, который нельзя будет изменить.

Ещё один вариант:

«Свободный»/Unbound — позволяет кастомизировать игровой процесс на свой вкус. Игрок сможет настроить навигацию, помощь в прицеливании, автоматическое наведение, парирования, получение и нанесение урона, степень натиска противников и другие параметры. Можно даже выбрать опцию, которая отключает смерть.

Буше отмечает, что все вышеупомянутые варианты настройки — это не читерство. Это возможность обеспечить доступность игры для людей с разными способностями.

Dragon Age: The Veilguard выходит этой осенью 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее BioWare подробнее рассказала о фракциях и специализациях в игре, а бывший продюсер серии DA объяснил долгую разработку крупнобюджетных проектов.