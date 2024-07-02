BioWare рассказала об инклюзивных игровых настройках Dragon Age The Veilguard
Game Informer продолжает раскрывать подробности грядущей Dragon Age: The Veilguard, которые удалось узнать во время визита в офис BioWare.
Геймдиректор Коринн Буше вновь повторила, что The Veilguard создавалась «с учётом инклюзивности». Это проявляется как в редакторе персонажа, где реализованы сотни ползунков и вариантов кастомизации, так и выборе параметров игрового процесса.
Последний включает в себя разные настройки доступности и, конечно же, уровни сложности — или «стиль игры», как его называет сама BioWare. Выбрать сложность можно перед самым началом прохождения, а затем изменить в любой момент (кроме одного варианта). Сейчас известно о следующих вариантах:
Три базовых:
- «Расказчик»/Storyteller — для тех, кто заинтересован в сюжете, а не боях;
- «Искатель приключений»/Adventurer — для тех, кто предпочитает баланс;
- «Кошмар»/Nightmare — самый сложный уровень, который нельзя будет изменить.
Ещё один вариант:
- «Свободный»/Unbound — позволяет кастомизировать игровой процесс на свой вкус. Игрок сможет настроить навигацию, помощь в прицеливании, автоматическое наведение, парирования, получение и нанесение урона, степень натиска противников и другие параметры. Можно даже выбрать опцию, которая отключает смерть.
Буше отмечает, что все вышеупомянутые варианты настройки — это не читерство. Это возможность обеспечить доступность игры для людей с разными способностями.
Dragon Age: The Veilguard выходит этой осенью 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Ранее BioWare подробнее рассказала о фракциях и специализациях в игре, а бывший продюсер серии DA объяснил долгую разработку крупнобюджетных проектов.