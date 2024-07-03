Опубликован ежедневный шифр для игры Hamster Kombat на 4 июля

Разработчики популярной криптоигры Hamster Kombat в мессенджере Telegram обновили ежедневный секретный шифр. Сообщение об этом появилось в тематическом VK-сообществе.

© Газета.Ru

Разгадка нового шифра позволит игрокам заработать 1 млн внутриигровой валюты HMSTR. Для этого пользователи должны ввести с 3 по 4 июля слово ORACLE, используя азбуку Морзе.

Чтобы ввести слово, игрокам необходимо зайти в главное меню игры и выбрать раздел «Ежедневный шифр», после чего ввести шифр. Короткое нажатие на хомяка соответствует символу «.», а длительное нажатие в течение 2-3 секунд — символу «–». Таким образом, нужно ввести: O »— — --», R ». — .», A ». --», C »— . — .», L ». — . .», E ».».

Данный шифр будет активен до 22:00 московского времени, после чего он будет заменен на новый.

Hamster Kombat — ставшая вирусной игра в жанре кликер, в которой пользователи зарабатывают очки простым нажатием на экран. Разработчики обещают, что после листинга на бирже игрокам выдадут реальную криптовалюту. Тем не менее, блокчейн-эксперт Олег Лупиков предостерегает игроков от чрезмерных ожиданий в отношении заработка в игре. Бывший глава Binance СНГ Владимир Смеркис подчеркнул, что с ростом аудитории проекта распределение токенов среди игроков становится более сложной задачей.