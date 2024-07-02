Эксперты объяснили, в чем PlayStation 5 лучше Xbox Series X

Специалисты Digital Foundry в новом подкасте на YouTube объяснили, почему в некоторых играх PlayStation 5 демонстрирует производительность на уровне Xbox Series X или даже лучше, несмотря на меньшую вычислительную мощность.

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Эксперты выделили три ключевые причины, по которым PlayStation 5 не уступает, а иногда и превосходит Xbox Series X. Так, в первую очередь выделяют эффективный компилятор GPU, который, по словам разработчиков, значительно превосходит решение Microsoft. Это повышает общую скорость выполнения задач и положительно сказывается на производительности в некоторых играх.

Кроме того, Sony предоставляет разработчикам больше возможностей для работы с аппаратным обеспечением консоли, что позволяет эффективнее использовать ресурсы PS5 и добиваться оптимальной производительности.

Наконец, графический процессор PS5 работает на частоте 2,23 ГГц, тогда как у Xbox Series X — 1,82 ГГц. Несмотря на меньшее количество вычислительных блоков, PS5 выполняет определенные задачи быстрее, что лучше подходит для некоторых игровых движков.

В Digital Foundry также отметили, что у Xbox Series X есть свои преимущества, такие как поддержка DirectX Raytracing и VRR, а также большая вычислительная мощность.