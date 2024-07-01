Стали известны таланты русскоязычной студии освещения Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Турнирный оператор FISSURE представил список талантов, которые будут заниматься официальным русскоязычным освещением международного турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

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Всего ивент в Эр-Рияде на русском языке будут освещать 19 человек, среди которых есть комментаторы, аналитики, ведущие и интервьюер.

Студия освещения Riyadh Masters 2024 по «Доте»:

Дмитрий Zloba Иринчук (ведущий);

Василиса Vasilisa Чернова (ведущий);

Полина mash1na Машина (интервьюер);

Халед sQreen Эль-Хаббаш (аналитик);

Станислав 633 Глушан (аналитик);

Дмитрий UnderShock Большаков (аналитик);

Олег LastHero Демидович (аналитик);

Дмитрий Inmate Филинов (аналитик);

Роман RoMaLL1ka Цырин (аналитик);

Рустам Adekvat Мавлютов (комментатор);

Арсений ArsZeeqq Усов (комментатор);

Алексей Lex Филиппов (комментатор);

Никита 4ce Котков (комментатор);

Ернар Mantis Уразбаев (комментатор);

Антон Grayne Афанасенко (комментатор);

Никита Sheyl Демешов (комментатор);

Михаил Tom Amot Кутузов (комментатор);

Владимир Double D Вылегжанин (комментатор);

Максим Shachlo Абрамовских (комментатор).

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 21 июля 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 5 млн.