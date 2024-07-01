Стали известны таланты русскоязычной студии освещения Riyadh Masters 2024 по Dota 2
Турнирный оператор FISSURE представил список талантов, которые будут заниматься официальным русскоязычным освещением международного турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2.
Всего ивент в Эр-Рияде на русском языке будут освещать 19 человек, среди которых есть комментаторы, аналитики, ведущие и интервьюер.
Студия освещения Riyadh Masters 2024 по «Доте»:
- Дмитрий Zloba Иринчук (ведущий);
- Василиса Vasilisa Чернова (ведущий);
- Полина mash1na Машина (интервьюер);
- Халед sQreen Эль-Хаббаш (аналитик);
- Станислав 633 Глушан (аналитик);
- Дмитрий UnderShock Большаков (аналитик);
- Олег LastHero Демидович (аналитик);
- Дмитрий Inmate Филинов (аналитик);
- Роман RoMaLL1ka Цырин (аналитик);
- Рустам Adekvat Мавлютов (комментатор);
- Арсений ArsZeeqq Усов (комментатор);
- Алексей Lex Филиппов (комментатор);
- Никита 4ce Котков (комментатор);
- Ернар Mantis Уразбаев (комментатор);
- Антон Grayne Афанасенко (комментатор);
- Никита Sheyl Демешов (комментатор);
- Михаил Tom Amot Кутузов (комментатор);
- Владимир Double D Вылегжанин (комментатор);
- Максим Shachlo Абрамовских (комментатор).
Чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 21 июля 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 5 млн.