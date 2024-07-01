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Стали известны таланты русскоязычной студии освещения Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Турнирный оператор FISSURE представил список талантов, которые будут заниматься официальным русскоязычным освещением международного турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

Стали известны таланты русскоязычной студии освещения Riyadh Masters 2024 по Dota 2
© Чемпионат.com

Всего ивент в Эр-Рияде на русском языке будут освещать 19 человек, среди которых есть комментаторы, аналитики, ведущие и интервьюер.

Студия освещения Riyadh Masters 2024 по «Доте»:

  • Дмитрий Zloba Иринчук (ведущий);
  • Василиса Vasilisa Чернова (ведущий);
  • Полина mash1na Машина (интервьюер);
  • Халед sQreen Эль-Хаббаш (аналитик);
  • Станислав 633 Глушан (аналитик);
  • Дмитрий UnderShock Большаков (аналитик);
  • Олег LastHero Демидович (аналитик);
  • Дмитрий Inmate Филинов (аналитик);
  • Роман RoMaLL1ka Цырин (аналитик);
  • Рустам Adekvat Мавлютов (комментатор);
  • Арсений ArsZeeqq Усов (комментатор);
  • Алексей Lex Филиппов (комментатор);
  • Никита 4ce Котков (комментатор);
  • Ернар Mantis Уразбаев (комментатор);
  • Антон Grayne Афанасенко (комментатор);
  • Никита Sheyl Демешов (комментатор);
  • Михаил Tom Amot Кутузов (комментатор);
  • Владимир Double D Вылегжанин (комментатор);
  • Максим Shachlo Абрамовских (комментатор).

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 21 июля 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 5 млн.

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