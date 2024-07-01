Глеб kiyotaka Зырянов из 9Pandas переведен в запас команды по Dota 2

Глеб kiyotaka Зырянов из 9Pandas переведён в запас команды по Dota 2
Мидер российского состава 9Pandas по Dota 2 Глеб kiyotaka Зырянов переведён в инактив клуба. Информация об этом появилась в социальных сетях «панд».
Как сообщается в анонсе, киберспортсмен выставлен на трансфер. Представители киберспортивной организации 9Pandas отметили, что решение было принято по обоюдному согласию. Кто заменит kiyotaka в ростере, пока неизвестно.
Состав 9Pandas по «Доте» на данный момент:
- Михаил Darklord^ Блинов;
- TBD;
- Альберт Alberkaaa Черноиванов;
- Олег sayuw Каленбет;
- Алексей Solo Березин;
- Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).
Зырянов выступал за 9Pandas с момента появления клуба на про-сцене Dota 2 в 2023 году. В январе 2024 года 19-летний про-игрок перешёл в L1GA TEAM, однако менее чем через месяц он вернулся к «пандам» в состав.