Авторы Warhammer 40000 Space Marine 2 рассказали о создании сиквела

Авторы Warhammer 40,000: Space Marine II представили свежий дневник разработки, где поведали о процессе создания сиквела.

© Игромания.ру

Создатели напомнили, что боевик позволит игрокам в роли космодесантников сразиться против орд космических жуков Тиранидов. В процессе пользователи поучаствуют в разнообразных кровавых битвах. В ролике, кстати, продемонстрировали занятный геймплейный момент, где герой летит среди обломков в космосе.

Творческий директор Saber Ineractive Оливер Холлис-Лейк признался, что провёл очень много времени за чтением литературы по вселенной, чтобы подготовиться к работе над игрой и хорошо понять Ультрамаринов.

Разработчики в целом напомнили про мифологию мира Warhammer 40000, где сами космодесантники выступают для многих обычных людей чуть ли не божественными созданиями, которых можно увидеть не так уж и часто.

Кроме того, в видео можно увидеть процесс записи актёров, в частности — Клайва Стэндена, который озвучивает главного героя Тита. По словам артиста, персонаж будет отличаться от оригинала.

Ещё в сиквеле создатели хотели передать масштаб местного мира. Для этого авторы создали целый «рой» Тиранидов и добавили огромное количество деталей художественного оформления. Вокруг героев постоянно разворачиваются битвы, летают корабли союзников и тому подобное.

Напоследок разработчики напомнили, что пользователи смогут пройти кампанию в кооперативе, оценить PvE-режим с кастомизацией или принять участие в PvP-боях. Кроме того, авторы планируют поддерживать игру и после релиза.

Выход Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоится 9 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее разработчики поведали, что продолжительность сюжетной кампании боевика составит 12 часов.