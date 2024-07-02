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Для новых карт Hamster Kombat больше не нужно приглашать друзей

Разработчики Hamster Kombat сообщили, что по просьбам пользователей убрали необходимость приглашать друзей для открытия новых карт.

Карточки с комбо в игре Hamster Kombat про хомяка на 2–3 июля
© Чемпионат.com

Больше не требуется раздавать инвайты, все карты будут доступны игрокам без помощи знакомых. Авторы «хомяка» отметили, что нововведение сделано для удобства игроков.

Также разработчики анонсировали большое обновление в Hamster Kombat, но не поделились никакими подробностями о нём — лишь пообещали, что апдейт выйдет скоро, и призвали следить за новостями на ресурсах игры.

Кроме того, в Hamster Kombat стали доступны новые комбо-карты, которые позволяют быстро заработать 5 млн монет и повысить пассивный заработок. Комбинации на 2–3 июля можно найти в нашем отдельном материале.

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