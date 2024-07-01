​​В магазине игр Xbox появилась реклама облачного сервиса Nvidia GeForce Now

Последние наблюдения в магазине Xbox вызвали недоумение среди геймеров, так как появились сообщения о новой функции: кнопка «Play with GeForce Now» появилась в некоторых играх, таких как «Resident Evil 8: Village» и «Street Fighter 6».

© Ferra.ru

Существует множество предположений, что Microsoft готовится интегрировать новые облачные игровые сервисы непосредственно в экосистему Xbox. У самой Microsoft, к слову, есть собственный сервис — Xbox Cloud Gaming.

© Microsoft

GeForce Now, облачная игровая платформа Nvidia, как и аналог Xbox, может позволить игрокам получать доступ к играм без традиционной загрузки, используя технологию потокового вещания.

Появление кнопки «Play with GeForce Now» совпадает с недавним добавлением игр в библиотеку GeForce Now, включая популярные с Xbox. Возможно скоро стоит ждать полноценного анонса этой функции от Microsoft.