Геймдиректор Final Fantasy 14 извинился за проблемы с дополнением Dawntrail
Геймдиректор Final Fantasy XIV Наоки Yoshi P Ёсида принёс извинения за некоторые проблемы в дополнении Dawntrail, которое вышло в ранний доступ 28 июня.
Упомянутые проблемы включают зависания при переходе между областями в версии для Xbox. Предварительное расследование указало на фрагментацию памяти в качестве причины происходящего. В Square Enix уже работают над патчем и хотят выпустить его «как можно скорее».
Среди других проблем в приоритете упоминаются проблемы с некоторыми способностями и анимацией. Разработчики рассматривают возможность выпуска хотфикса на этой неделе с небольшим периодом техобслуживания.
Ранее Square Enix, подготовившая целый план на случай потенциальных проблем на релизе Final Fantasy XIV: Dawntrail, подтвердила, что в игре почти нет очередей или каких-то проблем на серверной стороне.
В компании отметили, что запуск прошёл «исключительно гладко».