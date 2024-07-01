Геймдиректор Final Fantasy 14 извинился за проблемы с дополнением Dawntrail

Геймдиректор Final Fantasy XIV Наоки Yoshi P Ёсида принёс извинения за некоторые проблемы в дополнении Dawntrail, которое вышло в ранний доступ 28 июня.

© Игромания.ру

Упомянутые проблемы включают зависания при переходе между областями в версии для Xbox. Предварительное расследование указало на фрагментацию памяти в качестве причины происходящего. В Square Enix уже работают над патчем и хотят выпустить его «как можно скорее».

Среди других проблем в приоритете упоминаются проблемы с некоторыми способностями и анимацией. Разработчики рассматривают возможность выпуска хотфикса на этой неделе с небольшим периодом техобслуживания.

Ранее Square Enix, подготовившая целый план на случай потенциальных проблем на релизе Final Fantasy XIV: Dawntrail, подтвердила, что в игре почти нет очередей или каких-то проблем на серверной стороне.

В компании отметили, что запуск прошёл «исключительно гладко».