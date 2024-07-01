Эксперт прокомментировал хейт в адрес игры «Смута»

Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский прокомментировал в интервью РИА Новости негативную реакцию на отечественную игру «Смута». Он назвал этот поднятый хейтерами «шум» дополнительной рекламой для игры, отметив, что если хейт связан с проблемами в игре, то разработчикам следует исправлять их немедленно.

© Cyberia Nova

Гореславский также заявил, что шквал негатива и целая антикампания с использованием ботов против игры «Смута» являются явной атакой со стороны либерально-оппозиционных СМИ. По его мнению, компьютерные игры, такие как Call of Duty производства США, «забивают» в подсознание пользователей образ американского флага, и цель кампании по дискредитации «Смуты» заключалась в том, чтобы отбить желание у независимых производителей брать государственные деньги и создавать совместные продукты.

Историческая приключенческая игра «Смута» была представлена 4 апреля 2024 года на платформе VK Play. Проект был создан студией Cyberia Nova при поддержке ИРИ. Игра была раскритикована геймерами и обзорщиками за плохое техническое состояние, примитивный игровой процесс и плохой сторителлинг.