Valve зафиксировала новый рекорд по онлайну Steam во время летней распродажи

Steam поставил новый рекорд по количеству одновременных пользователей — 36 928 521 человек. Непосредственно в играх находились 11,7 млн человек.

© Игромания.ру

Результат зафиксировали вечером 30 июня. Напомним, что прямо сейчас в Steam проходит летняя распродажа, поэтому прирост онлайна ожидаем.

Предыдущий рекорд в 36 354 393 пользователей одновременно пришёлся на март этого года — время, когда в Steam проходила весенняя распродажа, а интерес игроков захватил шутер Helldivers 2.

Летняя распродажа 2024 продлится до 11 июля.