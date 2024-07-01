Джордж Мартин странно прокомментировал слухи об экранизации Elden Ring

Несколько дней назад геймдизайнер Elden Ring и глава FromSoftware Хидетака Миядзаки рассказал, что он не против увидеть фильм или сериал по своей последней игре. Проблема лишь в том, что у студии не было опыта в таком формате, но знающий партнёр помог бы реализовать задумку.

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На слухи об экранизации Elden Ring отреагировал Джордж Мартин, который помогал Миядзаки в проработке лора вселенной Elden Ring. Он написал странные слова у себя в блоге, в которых некоторые увидели намёк на то, что Elden Ring всё же экранизируют.

«О, и о тех слухах, которые вы, возможно, слышали о художественном фильме или телесериале, основанном на Elden Ring… мне нечего сказать. Ни слова. Нет, ничего. Я ничего не знаю, мам-мам-мам. Какие слухи?»



Каких-то более обоснованных и внятных комментариев Мартин не оставил.

Elden Ring доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.