Названа дата релиза новых процессоров Ryzen для платформы AM4

Похоже, что конец июля этого года будет насыщен релизами новых процессоров.

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Ранее сообщалось, что 28 июля начнутся глобальные продажи ноутбуков с мобильными чипами Ryzen AI 300, а уже 31 июля стартует выпуск десктопных процессоров линейки Ryzen 9000.

Теперь же портал Videocardz, ссылаясь на свои источники, сообщил, что 31 июля выйдут и два новых процессора для платформы AM4 — 16-ядерный Ryzen 9 5900XT и 8-ядерный Ryzen 7 5800XT.

Новинки получат теплопакет в 105 Вт и смогут разгоняться до 4.8 ГГц в режиме динамического буста.

В итоге 31 июля в продажу поступят шесть новых процессоров AMD: Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 5 9600X, Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT.

Стоимость новых чипов под сокет AM4 пока не раскрыта. Изначально производитель оценил их в $359 и $249, но позже объявил, что эти цены не соответствуют действительности.