В Escape from tarkov появятся награды за жалобы на читеров
Разработчики реалистичного шутера Escape from Tarkov из студии Battlestate Games сделали объявление. Команда заявила, что была вынуждена внести корректировки в план обновлений тайтла, поэтому теперь апдейт 0.14.9.5, который собирались выпустить в июне, выйдет только в начале июля.
Его главным нововведением станет вознаграждение за жалобы на читеров. Если отчёт игрока подтвердится и нечестный пользователь понесёт наказание, то доносчику полагается компенсация, размер которой пока не раскрывается.
Другие изменения
- Соло-игроки смогут запускать PvE-режим на локальном компьютере;
- Добавят линейку внутриигровых квестов «Ностальгия»;
- Добавят механику избранных предметов;
- Улучшат поведения ЧВК-ботов в PvE-режиме;
- Добавят новые наборы одежды у Барахольщика;
- Добавят возможность самоличного вайпа PvE-аккаунта.
Дата выхода апдейта 0.14.9.5 ещё неизвестна.
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