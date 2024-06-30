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В Escape from tarkov появятся награды за жалобы на читеров

Разработчики реалистичного шутера Escape from Tarkov из студии Battlestate Games сделали объявление. Команда заявила, что была вынуждена внести корректировки в план обновлений тайтла, поэтому теперь апдейт 0.14.9.5, который собирались выпустить в июне, выйдет только в начале июля.

В Escape from tarkov появятся награды за жалобы на читеров
© Чемпионат.com

Его главным нововведением станет вознаграждение за жалобы на читеров. Если отчёт игрока подтвердится и нечестный пользователь понесёт наказание, то доносчику полагается компенсация, размер которой пока не раскрывается.

Другие изменения

  • Соло-игроки смогут запускать PvE-режим на локальном компьютере;
  • Добавят линейку внутриигровых квестов «Ностальгия»;
  • Добавят механику избранных предметов;
  • Улучшат поведения ЧВК-ботов в PvE-режиме;
  • Добавят новые наборы одежды у Барахольщика;
  • Добавят возможность самоличного вайпа PvE-аккаунта.

Дата выхода апдейта 0.14.9.5 ещё неизвестна.

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