В Konami мечтают снова поработать с изгнанным из компании Хидео Кодзимой

В 2015 году гейм-дизайнер Хидео Кодзима в результате скандала покинул Konami, не завершив работу над Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Спустя почти десятилетие японский издатель заявил о своем желании возобновить сотрудничество с Кодзимой. Об этом сообщает издание 3D-News.

© Газета.Ru

Производственный продюсер стелс-экшена Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Нориаки Окамура выразил свою мечту поработать с Кодзимой и его командой над новым проектом во время презентации Metal Gear Production Hotline.

«Я бы очень хотел снова работать с мистером Кодзимой и всей его командой. Это стало бы исполнением моей мечты», – сказал он перед камерой.



Кодзима и другие бывшие сотрудники Konami, ушедшие из компании вместе с иконой индустрии, уже заняты собственными проектами, поэтому компания не может зависеть от них и не строит планы, беря в расчет их возвращение. После ухода из Konami Кодзима основал независимую студию Kojima Productions, которая уже выпустила Death Stranding и работает над тремя новыми играми.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater является ремейком MGS 3, над которым работал Кодзима, и он, а также другие члены оригинальной команды, будут упомянуты в титрах новой версии. Релиз игры ожидается на ПК, PlayStation 5, а также Xbox Series X и S.