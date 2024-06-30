Россиян предупредили об опасности игры Hamster Kombat

За последние недели игра Hamster Kombat, где игрокам необходимо нажимать на хомяка, чтобы заработать монетки, стала настоящим хитом среди россиян. Однако популярность игры привлекла внимание мошенников, которые разработали несколько схем для обмана пользователей. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на продакт-менеджера компании R-Vision Евгения Грязнова.

Согласно правилам Hamster Kombat, игрок может приглашать друзей и получать бонусы за них. Мошенники предлагают купить рефералов за определенную сумму, например, за 50 руб. После успешной покупки нескольких рефералов, мошенники просят переслать более крупную сумму, но затем исчезают вместе с деньгами.

Вместе с тем, по словам Грязнова, мошенники могут отправлять геймеров на внешние сайты для оплаты, которые крадут данные банковских карт. Кроме того, мошенники могут использовать различные предлоги, чтобы заставить пользователя ввести свои данные на сторонних сайтах, например, угрожая блокировкой аккаунта.

Проблема также заключается в том, что многие пользователи интегрируют электронные кошельки для будущего вывода денег из бота, что может привести к потере средств.

Кроме того, мошенники используют приложения для автоклика, которые могут красть данные с смартфонов пользователей. Существуют также онлайн-платформы для автоклика, которые могут попросить ввести данные Telegram-аккаунта для начала работы. Однако, таким образом аккаунт может быть легко потерян.

Пользователям рекомендуется быть осторожными и проверять источник ссылок перед их использованием.