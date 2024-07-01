Опубликован ежедневный шифр для игры Hamster Kombat на 1 июля

Популярная криптоигра Hamster Kombat, доступная на платформе Telegram, обновила свой секретный шифр. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале «300 Криптанцев».

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Разработчики объявили, что новый шифр будет активен с 30 июня по 1 июля. Каждый день команда добавляет новые шифры и комбо-карточки в игру, которые дают игрокам бонус в размере 1 и 5 миллионов внутриигровых монет HMSTR соответственно.

Шифр на 30 июня и 1 июля представляет собой слово «LEDGER». Для его ввода необходимо перейти на главный экран игры и нажать на кнопку «Ежедневный шифр». Затем игроки должны вводить каждую букву из кодового слова при помощи азбуки Морзе. Знак ».» обозначает быстрое нажатие по хомяку, а »–» – длительное нажатие на протяжении 2-3 секунд.

Таким образом, геймеры должны ввести следующую комбинацию: L – ». – . .», E – ».», D – »– . .», G – »– – .», E – ».», R – ». – .». Этот шифр будет действовать до 22:00 по Москве, после чего его заменит новый.

В Hamster Kombat игроки зарабатывают очки, нажимая на экран. Разработчики обещают, что после листинга на бирже внутриигровые монеты можно будет обменять на реальную криптовалюту. Тем не менее, блокчейн-специалист Олег Лупиков и бывший глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждают российских игроков, чтобы они не питали больших надежд на заработок в игре.