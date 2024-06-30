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Вышла демонстрация русской озвучки Wolfenstein: The New Order

Студия профессионального дубляжа Mechanics VoiceOver опубликовала ролик с демонстрацией русской озвучки кровавого экшена Wolfenstein: The New Order. В начале видео показана кат-сцена с участием Би Джея Бласковица и Фридриха Келлера, голоса которым подарили Иван Савоськин и Сергей Чихачёв соответственно.

Вышла демонстрация русской озвучки Wolfenstein: The New Order
© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Mechanics VoiceOver | R.G. MVO. Права на видео принадлежат Bethesda.

Представители команды отметили, что почти весь материал уже готов и даже записана большая часть озвучки. При самом оптимистичном раскладке русская локализация может выйти до конца этого года.

Роли озвучивали:

  • Би Джей Бласковиц — Иван Савоськин;
  • Аня Олива — Светлана Кузнецова;
  • Пробст Вайат — Юрий Романов;
  • Фергюс Рид — Филипп Волошин;
  • Тэкла — Кристина Шерман;
  • Джей — Андрей Бархударов;
  • Бабушка — Ираида Зимонина;
  • Дедушка — Алексей Дик.

События The New Order разворачиваются в альтернативной вселенной, в которой нацистской Германии, совершившей технологический скачок, удалось выиграть Вторую мировую войну. Начало игры происходит в 1946 году, когда главный герой, капитан Уильям «Би-Джей» Бласковиц, получает травму головы во время штурма немецкой крепости.

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Сергей Чихачев