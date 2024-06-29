Опубликовано комбо карт в Hamster Kombat на 29 июня

Разработчики криптоигры Hamster Kombat в мессенджере Telegram обновили комбо-набор карт, который доступен с 29 по 30 июня. Об этом сообщает канал «300 Криптанцев».

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Новый набор включает карты Compliance officer, Blocking suspicious accounts и YouTube 25 Million. Первую и вторую карточки можно найти в разделе PR&Team, а третью — в Specials

Пользователи, открывшие или улучшившие эти карты, получат бонус в размере 5 млн внутриигровой валюты HMSTR. Наборы карт обновляются ежедневно в 15:00.

Разработчики Hamster Kombat заявляют, что после листинга на бирже игроки смогут обменять накопленные баллы на криптовалюту. Однако эксперты сомневаются, что пользователи смогут заработать на этой игре значительные суммы. Так, бывший глава Binance в СНГ Владимир Смеркис отмечает, что с увеличением числа игроков распределение токенов станет сложнее. Блокчейн-специалист Олег Лупиков в свою очередь советует игрокам не возлагать больших надежд на Hamster Kombat.

У Hamster Kombat есть конкуренты среди других криптоигр в Telegram, таких как Catizen и Blum.

Ранее была названа опасность для здоровья от игры в Hamster Kombat.