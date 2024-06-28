Игра Little Big Adventure 1994 года получит переиздание на консолях

Классическая приключенческая игра Little Big Adventure, вышедшая в 1994 году, получит ремейк с улучшенной графикой и геймплеем.

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Трейлер переиздания опубликован на YouTube-канале французского издательства Microids.

Синопсис у проекта следующий:

"В этом улучшенном и осовремененном ремейке вы опять повстречаете Твинсена. Как и в оригинальной игре, в Little Big Adventure - Twinsen's Quest вам предстоит отправиться в путешествие по небольшой планете, на которой сосуществуют магия и технологии".



Релиз запланирован на осень текущего года на двух поколениях консолей Sony и Microsoft, Nintendo Switch и ПК (Steam, GOG, EGS).