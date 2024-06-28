Вышел первый тизер нового переиздания игры Dead Rising
Японская компания Capcom готовит уже второе переиздание игры Dead Rising.
Об этом сообщается в дебютном тизер-трейлере на YouTube.
Оригинальная версия вышла в 2006 году и была эксклюзивом Xbox 360.
В 2016 году на ПК, PS4 и Xbox One вышел ремастер с обновленной графикой.
Новую версию авторы обещают выпустить на всех актуальных платформах.
В Сети высказываются предположения, что новое прочтение может стать полноценным ремейком - с масштабными изменениями в визуале и геймплее.
Сюжет проекта рассказывает историю фотографа-фрилансера Фрэнка Уэста, который оказывается запертым в торговом центре посреди локального зомби-апокалипсиса.
Больше подробностей Capcom обещает раскрыть на своей небольшой презентации, которая пройдет 2 июля в 01:00 по московскому времени.