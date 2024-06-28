Вышел первый тизер нового переиздания игры Dead Rising

Японская компания Capcom готовит уже второе переиздание игры Dead Rising.

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Об этом сообщается в дебютном тизер-трейлере на YouTube.

Оригинальная версия вышла в 2006 году и была эксклюзивом Xbox 360.

В 2016 году на ПК, PS4 и Xbox One вышел ремастер с обновленной графикой.

Новую версию авторы обещают выпустить на всех актуальных платформах.

В Сети высказываются предположения, что новое прочтение может стать полноценным ремейком - с масштабными изменениями в визуале и геймплее.

Сюжет проекта рассказывает историю фотографа-фрилансера Фрэнка Уэста, который оказывается запертым в торговом центре посреди локального зомби-апокалипсиса.

Больше подробностей Capcom обещает раскрыть на своей небольшой презентации, которая пройдет 2 июля в 01:00 по московскому времени.