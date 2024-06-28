Dragon’s Dogma 2 получила двухчасовую пробную версию

Capcom предлагает всем желающим оценить пробную версию Dragon’s Dogma 2, которая будет доступна на всех платформах до 18 июля.

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Заинтересованные пользователи смогут оценить первые два часа ролевого приключения. При этом сохранённые данные из пробной версии можно перенести в полноценную игру.

Кроме того, игрокам откроют доступ к редактору создания персонажей. Правда, нужно учитывать, что игровые часы будут учитываться даже в том случае, если DD2 работает в фоновом режиме.

Сама Dragonʼs Dogma 2 пользуется популярностью у игроков — в конце мая стало известно, что продажи ролевого приключения перевалили за 3 млн копий.

При этом сама игра в Steam удерживает «Смешанные» отзывы (больше 92 тысяч рецензий). В особенности игроки жалуются на технические проблемы приключения, которые пытаются поправить в последних патчах. Особенно часто возникают проблемы с падением частоты кадров, причём в отдельных случаях результат может падать и до 10 FPS.

Судя по рецензиям пользователей, достичь успеха в этой инициативе пока не получилось.

Последний патч для игры, кстати, позволил поменять качество графики на PS5 и Xbox Series — и устранил ряд всевозможных багов.