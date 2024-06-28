Dragon’s Dogma 2 получила двухчасовую пробную версию

Dragons Dogma 2 получила двухчасовую пробную версию до 18 июля
Capcom предлагает всем желающим оценить пробную версию Dragon’s Dogma 2, которая будет доступна на всех платформах до 18 июля.
Заинтересованные пользователи смогут оценить первые два часа ролевого приключения. При этом сохранённые данные из пробной версии можно перенести в полноценную игру.
Кроме того, игрокам откроют доступ к редактору создания персонажей. Правда, нужно учитывать, что игровые часы будут учитываться даже в том случае, если DD2 работает в фоновом режиме.
Сама Dragonʼs Dogma 2 пользуется популярностью у игроков — в конце мая стало известно, что продажи ролевого приключения перевалили за 3 млн копий.
При этом сама игра в Steam удерживает «Смешанные» отзывы (больше 92 тысяч рецензий). В особенности игроки жалуются на технические проблемы приключения, которые пытаются поправить в последних патчах. Особенно часто возникают проблемы с падением частоты кадров, причём в отдельных случаях результат может падать и до 10 FPS.
Судя по рецензиям пользователей, достичь успеха в этой инициативе пока не получилось.
Последний патч для игры, кстати, позволил поменять качество графики на PS5 и Xbox Series — и устранил ряд всевозможных багов.