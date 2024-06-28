Шпионский экшен Alpha Protocol спустя 5 лет вернулся в Steam

Шпионский ролевой боевик студии Obsidian Alpha Protocol вернулся в Steam через пять лет после исчезновения с площадки — игру продают со скидкой в 20% (до 11 июля).

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Ранее игру удалили из цифровых магазинов в 2019 году из-за истечения прав на лицензированную музыку. В конце марта 2024 года игра появилась в GOG, а теперь добралась и до Steam — её можно купить за 16 долларов. В России, правда, игра недоступна.

Какую конкретно версию экшена добавили в Steam, пока непонятно. Многие пользователи сети предполагают, что она идентична изданию в GOG, где добавили совместимость с современными PC, облачные сохранения и поддержку контроллеров (DualSense, DualShock, Xboxи Nintendo Switch Pro). Возможно, что вскоре авторы и сами пояснят подробности о местном издании.

Alpha Protocol увидела свет ещё в 2010 году — в ролевом приключении игроки брали на себя роль агента Майкла Тортона, который должен предотвратить международную катастрофу.

Сам геймплей состоял из разных экшен-элементов и диалогов. В первом случае герой мог участвовать в перестрелках от третьего лица, а при общении с другими персонажами ему были доступны разные выборы ответов.

Решения героя влияли на развитие сюжета, предлагая пользователю разнообразные пути для повествования.

На релизе Alpha Protocol получила сдержанные оценки критиков — у неё 63 балла на Metacritic. Игроки отнеслись к RPG лучше, от них она получила 7,2 балла.