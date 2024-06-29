Опубликован ежедневный шифр для игры Hamster Kombat на 29 июня

Разработчики популярной криптоигры Hamster Kombat в Telegram обновили секретный шифр, который будет действовать с 28 по 29 июня. Об этом сообщает портал Cybersport.ru.

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Ежедневно команда разработчиков вводит новые секретные шифры и комбо-карточки в игру. Игроки, успешно разгадавшие шифр, получают бонус в размере 1 млн внутриигровой валюты HMSTR.

Секретный шифр на 28-29 июня представляет собой слово ETHER. Для его ввода необходимо перейти на главный экран Hamster Kombat и нажать на кнопку «Ежедневный шифр». Затем игроки должны поочередно вводить каждую букву из кодового слова с помощью азбуки Морзе. Быстрое нажатие по хомяку обозначает точку, а длительное нажатие (2-3 секунды) – тире. Комбинация выглядит следующим образом: E – «.», T – «–», H – «. . .», E – «.», R – «. — .».

Этот шифр будет действовать до 22:00 по московскому времени, после чего его заменит новый.

Hamster Kombat – это криптоигра, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на экран. Разработчики обещают, что после листинга на бирже внутриигровые монеты можно будет обменять на реальную криптовалюту. Однако блокчейн-специалист Олег Лупиков предупреждает российских игроков не возлагать больших надежд на заработок в игре. Схожего мнения придерживается и бывший глава Binance СНГ Владимир Смеркис. По его словам, с увеличением числа игроков распределение токенов станет сложнее.

Помимо Hamster Kombat существуют и другие криптоигры, такие как Blum и Catizen.