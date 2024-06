Продажи дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring превысили 5 млн копий

27 июня разработчики хардкорного экшена Elden Ring объявили на официальной странице игры в соцсети X (ранее Twitter), что продажи аддона Shadow of the Erdtree превысили 5 млн копий. Для достижения такой цифры дополнению понадобилось всего шесть дней.

Мы выражаем нашу сердечную благодарность всем, кто идёт по пути, оставленному Доброй Микеллой.



Shadow of the Erdtree — первое и единственное дополнение для культовой Elden Ring от авторов Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. Его действие развернётся в Стране теней, наполненной тайнами, опасными подземельями и новыми врагами, оружием и снаряжением. На полное прохождение дополнения уйдёт около 30 часов.

Сама Elden Ring, как и DLC, доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.