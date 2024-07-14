Где найти Древний метеоритный меч в Elden Ring: Shadow of the Erdtree

В Shadow of the Erdtree появился новый гигантский меч — на этот раз выкованный из метеоритной руды. Он не только круто выглядит, но и обладает довольно полезным уникальным навыком. Правда, в отличие от многих других предметов в дополнении, его довольно тяжело найти. Портал PC Gamer поделился кратким гайдом.

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Древний большой меч из метеоритной руды спрятан в Разрушенной Кузнице Звездопада в Скаду Альтус, но даже зная это, найти оружие может быть непросто. Сама кузница находится к юго-западу от руин Мурта. Ищите врагов-бастардов, и вы найдете вход между двумя зажженными жаровнями.

Попав внутрь подземелья, двигайтесь следующим путем.

Перейдите мост и потяните рычаг слева, после чего спрыгните и пройдите через тоннель.

Идите мимо спрятавшегося голема и двигайтесь дальше по тоннелю. После этого заберитесь по лестнице ближе к концу тоннеля справа.

Заберитесь на обломки внутри большой комнаты с двумя огненными врагами и големом, после чего войдите в дверь наверху.

Спрыгните с квадратной платформы на узкую тропинку.

Пройдите по тропинке мимо сидящего голема и потяните рычаг.

Ближе к концу комнаты вы заметите ворота, которые как раз опускает рычаг — но имейте в виду, что они опускаются довольно медленно. Потяните рычаг еще раз, спрыгните с края к двери, когда она начнет подниматься, и запрыгните наверх.

Наконец, пройдите через дверь — внутри будет алтарь кузницы, ваш новенький меч и драконья руда для прокачки.