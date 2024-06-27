Бывший продюсер Dragon Age объяснил долгую разработку крупнобюджетных игр

Марк Дарра — ветеран студии BioWare и бывший исполнительный продюсер серии Dragon Age. В своём свежем ролике он на протяжении почти получаса рассказывает о том, почему же производство ААА-игр занимает так много времени, что между новыми частями может пройти 10 лет и даже больше.

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Одна из причин — невозможность приступить к разработке сиквела сразу после выхода предыдущей части. Большинство команд не может работать параллельно над несколькими проектами. Сперва им нужно доработать уже вышедшую игру: выпустить патчи и исправить баги. Также разработчики заботятся о поддержке своих творений и создают дополнения, на которые тоже требуется много сил и времени.

Ситуация ещё более сложная с сиквелами игр-сервисов, которым требуются постоянные обновления для поддержания интереса аудитории. Но ещё один интересный факт, который рассказал Дарра — в момент анонса новой игры над ней могут вообще не работать.

Марк рассказал, что разработчики могут объявить о разработке новой части любимой фанатами серии, но не приступить к полноценному производству. Даже трейлер не может быть доказательством активной разработки. Зачастую над будущими играми может раздумывать небольшая команда, которая несколько лет обменивается мнениями и собирает идеи для новинки.

Но есть и крайне неприятная ситуация. Некоторые разработчики специально анонсируют свои новые проекты довольно рано, опасаясь, что издатель может отменить будущую игру. Сами издатели также прибегают к практике ранних анонсов. Они нужны для того, чтобы геймеры помнили, что у той или иной компании в запасе есть разрабатываемая игра. Однако, как считает Дарра, это не лучшая стратегия по созданию ажиотажа вокруг игр.

Среди других факторов долгой разработки. Например, это масштабность игры, численность и опыт команды, акцент производства на более сложных механиках и не только.

Очевидно, что освещённая Марком тема связана и с Dragon Age. Последняя часть серии Dragon Age: Inquisition выходила в 2014 году, а грядущая Dragon Age: The Veilguard посетит PC и консоли только этой осенью. Её разработчики, кстати, недавно рассказали о фракциях и специализациях.