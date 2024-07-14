Третий «Ведьмак», DLSS и Fortnite: самые значимые игровые вехи 10-летия

За прошедшие 10 лет игровая индустрия серьезно изменилась: раньше ПК-геймингу чуть ли не ежемесячно пророчили скорую смерть, а сейчас он процветает как никогда прежде. В честь 10-летнего юбилея PC Gaming Show портал PC Gamer вспомнил о самых примечательных событиях 2015-2024 годов

© Steam

«Ведьмак 3» стала золотым стандартом RPG

На релизе «Ведьмак 3» выглядела просто невозможной игрой. По факту, она до сих пор так и ощущается. CD Projekt смогла совместить невероятный масштаб Skyrim и качественный сценарий, который местами превосходил даже качество игр BioWare. Третья часть серии задала совершенно новую планку амбиций в жанре RPG. Помимо этого, проект добился оглушительного успеха и сделал скромную польскую студию одним из самых значимых разработчиков десятилетия.

DLSS — графическая инновация будущего

DLSS использует ИИ-масштабирование картинки для того, чтобы разработчики могли реализовать максимально впечатляющую графику, не пожертвовав производительностью. На релизе технология выглядела не такой важной, как трассировка лучей, но со временем заслужила должное признание. По-настоящему ощутимые инновации в гейминге сейчас — большая редкость по сравнению с прошлым.

Падение и реабилитация No Man’s Sky

Релиз No Man’s Sky в 2016 году был переломным моментом для концепции «всеобъемлющих игр»: идеи, что разработчики могут создать бесконечную вселенную, где игроки действительно могут делать что угодно. Крайне завышенные ожидания от проекта напоролись на ограниченные возможности маленькой команды разработчиков, и для многих No Man’s Sky стала огромным разочарованием.

Но студия Hello Games не сдалась. Она годами работала над улучшением игры, выпускала патчи, крупные обновления, которые постепенно расширяли вселенную и механики. Постепенно No Man’s Sky стала настоящей историей успеха и получила все то, что авторы обещали перед релизом. Пусть это и заняло долгих восемь лет после релиза.

Baldur’s Gate 3 — венец золотого века RPG

Если третий «Ведьмак» 2016 года расширила рамки возможного в RPG, то Baldur’s Gate 3 2023-го вышла далеко за их пределы. Никто и не предполагал, что одной из самых занимательных, обсуждаемых и важных игр года станет старомодная изометрическая RPG. Однако песочница, созданная студией Larian, вкупе с растущим интересом публики к Dungeon & Dragons, сделала проект потрясающе успешным.

Baldur’s Gate 3 запомнилась благодаря многим вещам. Запоминающиеся персонажи, хорошо поставленные диалоги, интересный мир. Но главная заслуга проекта в том, какую свободу выбора и действий он предоставляет игроку. Маленькие и большие решения можно принимать на каждом шагу, и почти всегда они чем-то вознаграждаются.

Fortnite и мультивселенная маркетинга

Оглядываясь на 2015-2024 годы, было бы ошибкой не отметить успех Fortnite. Отказавшись от спорной кооперативной песочницы в пользу королевской битвы, Epic превратила провальный проект в одну из самых популярных игр всех времен. Более того, она умело монетизировала Fortnite за счет множества рекламных компаний, кроссоверов и цифровых ивентов. Пока IT-гиганты с трудом пытаются убедить общественность в идее виртуальных вселенных, Epic уже давно сделала собственную.

Stardew Valley разошлась тиражом в 30 млн копий

Тем временем, соло-разработчик Эрик Бароне нашел совсем другой сорт неожиданного успеха. Медитативный симулятор фермы Stardew Valley поменял представления многих геймеров о том, как может выглядеть хит-миллионник. За прошедшие годы процесс разработки игр стал гораздо более открытым и демократичным, т.к. людям проще получить доступ к необходимым инструментам. Stardew Valley — отличный пример того, что на крупных издателях и больших студиях свет клином не сошелся.

Discord стал универсальным игровым компаньоном

Тяжело представить нынешний мир гейминга без Discord. Проблемы голосовых чатов прошлого постепенно исчезают из памяти, потому что теперь каждый имеет доступ к утилите для бесшовного общения в любых играх. Помимо этого, Discord стал процветающей площадкой для различных игровых сообществ. Пользователи могут находить новых товарищей по интересам и напрямую общаться с разработчиками, которые получили новый канал для обратной связи.