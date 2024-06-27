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FIFA впервые проведёт чемпионат по игре Rocket League вместо киберфутбола

Международная футбольная организация FIFA проведёт международный турнир FIFAe World Cup по игре Rocket League.

FIFA впервые проведет чемпионат по игре Rocket League вместо киберфутбола
© Чемпионат.com

Соревнование состоится благодаря партнёрству FIFA и Rocket League. В рамках киберспортивного чемпионата по гибриду гонок и футбола сразятся 16 национальных сборных. Это будет первый турнир от FIFA в данной дисциплине.

Страны, сборные которых будут представлены на FIFAe World Cup, будут выбраны на основе базы игроков и предыдущих результатов киберспортсменов на про-сцене Rocket League. Члены FIFA смогут организовать свои квалификации, чтобы найти лучших игроков для сборной.

Даты проведения FIFAe World Cup, а также призовой фонд соревнования и другие подробности на данный момент неизвестны. Организаторы ивента сообщают, что вскоре появится больше информации.

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